İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde iki gün süren fırtınanın ardından havanın sakinleşmesini fırsat bilen göçmenlerin Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçişleri yoğunlaşarak sürüyor.

Bugün öğleden sonra 30 kişilik İran ve Afganistan uyruklu göçmenin, eski Alman Tatil Köyü'nden Sakız Adası'na hereket etmesinin ardından, 25 kişilik Afganistan uyruklu göçmen de, Dalyan bölgesindeki Havacılar Sitesi plajından şişme botla Sakız Adası'na yola çıktı. Konya'dan otobüsle Çeşme'ye gelen 64 kişilik Afgan grup, öğle saatlerinde, Havacılar Sitesi plajına geçerek, kendilerini hayallerine ulaştıracak botu beklemeye başladı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ilk şişme botun kendilerine ulaşması üzerine botu şişirmeye başlarken, çocuklar da sitenin çocuk bahçesinde bulunan salıncaklar da sallanıp, kaydıraktan kaydılar. Bazı çocuklar da uykusuzluğa dayanamayıp, yere serilen battaniyelerin üzerinde uyudular. Afgan erkeklerin botu şişirmeleri 2 saat kadar sürdü. Afgan grubun kalabalık olması nedeniyle ilk şişme botla 25 kişinin Sakız Adası'na gitmesine karar verilirken, şişme bot denize indirilerek, motoru takıldı. Motorun çalıştırılmasının ardından da 25 kişi bota binerek Sakız Adası'na hareket etti.

Geriye kalan Afgan göçmenler, şişme botlarının bu akşam kendilerine ulaşacağını söyleyerek, şişme botu şişirerek, bu gece Sakız Adası'na gideceklerini belirtti. Göçmenler, site plajında geçirdikleri süre içerisinde, sitedeki ailelerin kendilerine yiyecek ve içecek ikram ettiklerini de ifade ederek kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA