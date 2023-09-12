İzmir’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olan Ayça Akçapınar, dünyaca ünlü telekomünikasyon firması Ericsson'dan kabul aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmir’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olan Ayça Akçapınar, dünyaca ünlü telekomünikasyon firması Ericsson'dan kabul aldı. Başarılı genç mühendis firmanın Hollanda'daki fabrikasında "5G çekirdek mühendisi" olarak çalışmaya başladı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni 2022 yılında bölüm birincisi olarak bitiren Ayça Akçapınar, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde de çift anadal yaptı. Hayali yurt dışında çalışmak olan Akçapınar, mezun olduktan hemen sonra dünyaca ünlü telekomünikasyon firması Ericsson'dan kabul aldı. İsveçli Ericsson firmasının Hollanda'daki fabrikasında "5G çekirdek mühendisi" olarak göreve başlayan Akçapınar, "Okulumuzun değerli hocaları ve onların bana kattıkları sayesinde başardım. Ericsson bu sektörde dünya liderlerinden biri ve burada çalışmak benim için gurur verici" dedi.

Hollanda'daki mobil operatörlere destek

Üniversite eğitiminde de telekomünikasyon üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Akçapınar, "Üniversite hayatım boyunca okulumun değerli hocalarıyla çalışma fırsatım oldu ve IEEE-Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı'nda (ASYU) yayınlanmış iki makalem var. Takım arkadaşlarımla ve üniversitemin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Rodoplu hocamla çalıştığımız makaleler telekomünikasyon alanıyla ilgiliydi. Ericsson'da dahil olduğum takımda "5G çekirdek mühendisi" pozisyonunda çalışıyorum. Hollanda'daki mobil operatörlere destek veriyoruz. 5G teknolojisinin çekirdek tarafında gerçekleşen problemlerle ilgilenip müşterilere destek vereceğim" şeklinde konuştu.

Bilime katkı verecekler

Öte yandan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen, "Bölümümüzde; bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, insanlığa ve topluma bilimsel ve teknolojik yönlerden katkı sağlayabilecek mühendislere yönelik bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Özellikle son sınıftaki mezuniyet tasarım projelerimiz ile Ayça gibi daha lisans eğitimlerinde özgün akademik araştırmalar yaparak bilime ve mühendisliğe katkı veren ve ülkemizde ve dünyada sektörlerinde sayılı yerlerde çalışan mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

İzmir’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi

İzmir’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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