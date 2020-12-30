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İzmir'den pandemi kapsamında proje! Online yılbaşı programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde yeni yılı kutlayacak İzmir halkını yalnız bırakmıyor. Vatandaşlar için online yılbaşı programı hazırlandı.

İzmir'den pandemi kapsamında proje! Online yılbaşı programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hazırladığı yılbaşı programını internet ortamına taşıdı. Tiyatrodan konsere; ışık şovundan video mapping gösterisine kadar tüm etkinlikler İzmirTube üzerinden yayınlanacak. Yılbaşı programı kapsamında 30 Aralık saat 20.00'de Levent Üzümcü, Füsun Demirel, Ali Erkazan, Turgay Yıldız, Ümit Çırak ve Hakkı Kuş gibi isimlerin yer aldığı Velhasılıkelam Kabare oyunu ile başlayacak.

1 Ocak 202" tarihi de dahil olmak üzere üç gün boyunca gösterimi yapılacak tiyatro oyunu, özgür düşüncelerin ve farklılıkların insan hayatını nasıl güzelleştirdiğini mizah yoluyla anlatıyor. 31 Aralık akşamı ise 23.40'ta Saat Kulesi'nde ışık şovu ve 23.45'te piyano dinletisi var. 23.55'te Büyükşehir'in dayanışma ve umut temalarıyla hazırladığı, yeni yıl coşkusunu hissettirecek özel mapping gösterisi Saat Kulesi'ne yansıtılacak. 24.00'te ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni yıl mesajı yayımlanacak.

İzmir'den pandemi kapsamında proje! Online yılbaşı programı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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