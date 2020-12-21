'İzmir'den polisten sert müdahale' başlıklı habere ilişkin Valilikten açıklama: O memur açığa alındı!

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından, bazı haber sitelerinde "İzmir'de polisten sert müdahale" başlığı ile yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından, bir vatandaşın polis tarafından darp edildiğine yönelik bugün bazı mecralarda "İzmir'de polisten sert müdahale" başlığı ile haberler yapıldığı hatırlatılarak, şu paylaşımda bulunuldu:

"20.12.2020 saat 22.00 sıralarında Buca ilçemizde yol uygulaması yapan polislerimizce sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği değerlendirilen bir araç "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, takip edilirken başka bir araca çarparak içinde bulunanların hafif yaralanmalarına sebep olduktan sonra durabilmiştir. Araç sürücüsü 118 promil alkollüdür. Araç sürücüsüyle polis arasında maalesef yasal açıdan uygun olmayan kabul edilmesi mümkün olmayan görüntüler oluşmuştur. İlgili memura adli ve idari yönden soruşturma açılmış ve açığa alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Buca'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede yol uygulaması yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün başka bir otomobile çarparak yaptığı kaza ile son buldu. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, gözaltına alınmak istenen şüpheli sürücü ile polis arasında arbede yaşandı.

Yaşananlar, çevredeki vatndaşların cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken sosyal medyada paylaşılan olay, vatandaşlar tarafından tepki topladı.