İzmir'den vicdansızlık anları! Yolda oturan yavru köpeği ezip geçti
İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun ortasında oturan yavru bir köpek, sokağa giren bir taksi sürücüsü tarafından ezildi. Aracın altında kalan yavru köpeğin çığlığına diğer köpekler ayaklanırken taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan skandal sözler: ''Çocuklarınızı tek başına üniversiteye göndermeyin''
Kadıköy'de temiz hırsız, ellerine dezenfektan sıkıp sadaka kutusunu çaldı!
Demet Evgar'ın kadın hakları sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlü çocuğu doğurtabilecek mi?
18 Aralık 2020 Cuma 13:13
Benzer Videolar
Ece Üner'den Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na 'fuhuş evi' tepkisi: ''Bu zihniyetle buralara nasıl geldi?''