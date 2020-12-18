İzmir'den vicdansızlık anları! Yolda oturan yavru köpeği ezip geçti

İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun ortasında oturan yavru bir köpek, sokağa giren bir taksi sürücüsü tarafından ezildi. Aracın altında kalan yavru köpeğin çığlığına diğer köpekler ayaklanırken taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.