İzmir'i dolu vurdu! Vatandaşlar mağdur oldu

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı şehri etkisi altına aldı. Vatandaşlar bir yandan doludan araçlarını korumaya çalışırken bir yandan da sağanak yağıştan kaçmaya çalıştı.