İzmir'i dolu vurdu! Vatandaşlar mağdur oldu
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı şehri etkisi altına aldı. Vatandaşlar bir yandan doludan araçlarını korumaya çalışırken bir yandan da sağanak yağıştan kaçmaya çalıştı.
Meteoroloji'nin günlerdir sağanak ve dolu yağışı için uyardığı İzmir'de yağış etkisini göstermeye başladı. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa arabalarında yakalanan vatandaşlar, yollarına devam etmekte güçlük çekti.
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08 Ekim 2020 Perşembe 17:12
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