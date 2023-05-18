İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı

İzmir' de sağanak yağış etkisini arttırdı, tarihi Kemeraltı Çarşısı başta olmak üzere birçok nokta sular altında kaldı.

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İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı

İzmir' de sağanak yağış etkisini arttırdı, tarihi Kemeraltı Çarşısı başta olmak üzere birçok nokta sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İzmir' de sağanak yağış ve dolu kenti etkisi altına aldı. Yağışla birlikte, Kemeraltı Çarşısı her yağmurda olduğu gibi sular altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan, Karabağlar bölgesinde etkili olan yağışla yollar sular altında kaldı, araçlar sulara gömüldü. Yeşildere Caddesi'nde ise su birikintileri nedeniyle trafik felç oldu. Kentin bir başka noktasında ise yayalar sularla kaplı caddede yürümek zorunda kaldı.

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