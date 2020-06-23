İzmir'i sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşınca birçok iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar duruma isyan etti.

1 16 Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.