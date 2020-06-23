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  3. İzmir'i sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'i sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşınca birçok iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar duruma isyan etti.

İzmir'i sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı 1116

Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.