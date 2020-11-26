Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen HES kodu uygulaması gittikçe yaygınlaştırılıyor. Salgın sürecinde pozitif vakalar ve temaslıların tespit edilmesinde büyük rol oynayan HES koduyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanmıştı. Genelge kapsamında ulaşım kartlarına HES kodu entegrasyonun yapılmasına karar verilmişti. İzmir'de de ulaşım kartlarına HES kodu yüklenmesi için internet sitesi kuruldu Bu kapsamda vatandaşlar söz konusu siteye giriş yaparak HES kodlarını, ulaşım kartlarına yüklüyor. Bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler de araştırmalarda bulunuyor. Peki İzmirim Kart (kent kart) HES kodu ekleme | İzmir Karta HES kodu tanımlama nasıl yapılır?

İZMİRİM KART (KENT KART) HES KODU EKLEME |İZMİR KARTA HES KODU TANILAMA NASIL YAPILIR?

İzmirim Kart'ınıza HES kodunuzu entegre etmek için veya tanılamak için İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu özel internet sitesi hes.eshot.gov.tr'a giriş yapınız.

-HES kodunuzu girin, ardındansa İzmir Kart veya Bilet 35 numaranızı girin.

- T.C. kimlik numaranızı girin.

- Adınızı ve soyadınızı girin.

- Doğum tarihinizi girin.

İletişim bilgileriniz kısmından telefon numaranızı gösterilen alana yazın. E - posta adresi kısmı zorunlu değil, dilerseniz e - posta adresinizi yazmayın.

-" Son olarak KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum, anladım ve kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyin.

-" Yukarıdaki bilgilerin tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim." seçeneğini de işaretleyin. Son olarak kaydet seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayın.

Ayrıca işleminizi sorunsuz tamamlamak için bilgilerinizi kaydet tuşuna basmadan önce kontrol ediniz.

İZMİR KART AKTİVASYON NOKTALARI NEREDE?

Öte yandan, internet imkânı olmayan ya da işlemi dijital mecralarda yapamayan vatandaşlar için Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerinde aktivasyon noktaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet verecek ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim’den bu yana kişiselleştirilmiş İzmirim Kart sahiplerinin biniş bilgilerini, her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyor. Hamiline İzmirim Kartlar’ın da HES kodları ile eşleştirilmesiyle birlikte, kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Biniş bilgileri, günlük olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz.