İzmir'in akciğerlerindeki ruhsatsız yapılarla mücadele sürüyor

İZMİR'de, geniş bir ormanlık alana sahip olan Buca'nın kırsal mahallerinden Kaynaklar ve Kırıklar'da, Hazine arazileri üzerine yapılan kaçak yapılar, uydu aracılığı ile tespit edildi. Buca Belediyesi ekipleri, Kırıklar Mahallesi'nin üst taraflarına yapılan konteyner ve betonarme yapıları, kepçeyle yıkarak kaldırdı. Zabıta Müdürü Oral Tuncer, İmar Kanununa aykırı yapıların yıkımının süreceğini belirterek, bu tür imalatları yapanların eşyalarını alarak bölgeyi terk etmelerini istedi.

Buca Belediyesi, ilçede özellikle çam ağaçlarının yoğun olduğu Kaynaklar ve Kırıklar mahallelerindeki Hazine arazileri üzerine kurulan ruhsatsız yapıların peşine düştü. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı için İmar Barışı uygulamasından yararlanmaları mümkün olmayan ancak buna rağmen başvuruda bulunan kişilerin yaptığı ruhsatsız yapıları, uydu görüntüleri aracılığı ile tespit eden belediye ekipleri, yıkım işlemine başladı. Ekipler, ilk önce Kırıklar Mahallesi'nin üst kısımlarına konulan konteynerler ile ev ve barakaları yıktı. Yapıların çevresindeki tel örgüler, kepçe tarafından söküldü. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, bazı vatandaşlar yıkımı durdurmak istedi. Bir süre görevlilerle tartışan vatandaşlar, yıkımı durduramadı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Oral Tuncer, İmar Barışı'ndan haksız yere faydalanmak isteyenlerin olduğunu, belediye olarak titiz çalışma yürüterek bu kişilerle mücadele ettiklerini söyledi.

'ARTIK SAYAMIYORUZ'

Tespit ettikleri ruhsatsız yapıları yıkmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Oral Tuncer, "Yaptığımız bu çalışmalar, diğer vatandaşlara da örnek teşkil etmeli. Hazine arazileri üzerindeki kaçak yapıları kaldırarak, hem doğayı koruyoruz hem de mevzuat gereği üstümüze düşen görevi yapıyoruz" dedi. Şimdiye kadar 60'ın üzerinde ruhsatsız yapı yıktıklarını belirten Tuncer, bölgede kaçak yapılaşmaların çok yoğun olduğunu ifade etti. Tuncer, şöyle dedi:

"Buralarda tel örgü ile çevrilen yerleri artık sayamıyoruz. Çok yoğun. Bölgede yaşayan halkımızı uyarmak istiyoruz. Hazine arazilerinde haksız yere yapılan yapılar yıkılacak. Yapı kayıt belgesi için yanlış beyanda bulunanlar hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 206'ncı maddesine göre de suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Bunu da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapıyor. 31 Mart 2017 yılından sonra imal edilen tüm yapıları yıkacağız, kaldıracağız. Bu tür yapı yapanların kendi mallarını, malzemelerini alarak bölgeyi terk etmelerini istiyoruz."

'YENİDEN AĞAÇLANDIRACAĞIZ'

Buca Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Başkanı Erhan Şen de, işgal edilen alanlar üzerindeki kaçak yapılar kaldırıldıktan sonra, buraları ağaçlandıracaklarını söyledi. Şen, "Buralar devlet arazileri, kamuya ait bir arazi. Her tarafımız kızılçam ormanları ile kaplı. Daha önce burası da kızılçam ormanları ile kaplıydı. Haksız kazanç ve rant elde etmek isteyenler, kendi çıkarları doğrultusunda bina yapmışlar. Sahiplenmeye çalışmışlar. Bundan sonra sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte, İzmir'in akciğeri olan burayı ağaçlandıracağız" diye konuştu. Ruhsatsız yapıların yıkımı, tüm hafta boyunca devam edecek.

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DHA