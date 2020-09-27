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  3. İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı

İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etsikiyle yayıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etsikiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.

 



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