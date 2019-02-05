İzmir’in dağları kadınların elleriyle nakış gibi işleniyor

Kurtuluş Savaşı'nda, ortalık yangın yeriyken hem cephe önünde hem cephe gerisinde mücadele vererek büyük katkı sağlayan kadınlar, bu kezde İzmir'in Menderes ilçesindeki yangınlardan küle dönmüş alanların ağaçlandırılmasına öncülük ediyor.

Kadınlar, tarih boyunca savaşlarda veya önemli olaylarda hep ön sırada saf tuttu. Kurtuluş Savaşı'nda bile hem cephe önünde hemde cephe gerisinde üzerine düşeni yapan Türk kadını, bu kezde İzmir'de yanan ve küle dönen ormanların ağaçlandırılmasında büyük rol oynuyor.

Yağmur, çamur dinlemiyorlar

Ön saflarda yer alan kadınlar; yağmur, çamur, soğuk dinlemiyor. Dağların zirvelerinde, milyonlarca fidanı toprakla buluşturan mühendisinden işçisine onlarca kişilerin yanında kadınlar, ormanların yeniden eski günlerine dönmesi ve ağaçların yeşermesi için canla başla mücadele veriyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yapılan bu çalışmaları paylaştı. Müdürlük, bir de çektiği görüntülere "Karadır Kaşların Ferman Yazdırır" türküsünü ekledi. Dikkat çeken görüntülerde, dağların zirvesinde mücadele veren işçiler görülüyor.

Kaynak: İHA