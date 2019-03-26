İzmir’in en büyük Millet Bahçesi Torbalı’da açılıyor

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in "Rüya Projem" dediği Alpkent, Ertuğrul ve Cumhuriyet mahallelerinin kesiştiği yerde 22 dönüm üzerine kurulan Millet Bahçesi, kapılarını 27 Mart 2019'da açıyor.

Torbalı ilçesinde, 22 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Millet Bahçesi, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in "Rüya Projem" dediği Alpkent, Ertuğrul ve Cumhuriyet mahallelerinin kesiştiği noktada hayata geçirildi. Herhangi bir tören yapılmaksızın 27 Mart 2019'da açılacak olan Millet Bahçesi'nin, ilçedeki en geniş yeşil alan olduğu ifade edilirken, 22 dönüm üzerine kurulan alanda 556 metrekarelik lazer ışıklı dans eden fıskiyeli havuzunda bulunduğu kaydedildi.

Projede ayrıca; 600 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafeterya, 2 bin kişi kapasiteli ve bin 37 metrekarelik alana sahip amfi tiyatro, 700 metre uzunluğunda tartan pistten oluşan yürüyüş ve koşu yolu da var. Koşu yolunda vatandaşların spor yapmaları amacıyla fitness takımları da bulunuyor. Konsepte uygun temalı aydınlatma sistemleri ile donatılan Millet Bahçesi'nde, sürekli devrede olacak otomatik sulama sisteminin yer alacağı belirtildi. Belediye ekipleri, alana özel bir peyzaj mimarisi uygularken, bahçede süs amaçlı bitki tünelleri de yer alıyor. 714 metrelik uzunluğa sahip çevre duvarıyla korunan bahçede, bin 265 metrekarelik alan üzerinde asma germe sistem ve mebran kaplama çocuk oyun alanı da bulunuyor.

"Çok yakında 200 bin nüfuslu bir ilçe olmayı öngörüyoruz"

Cumhuriyet, Alpken ve Ertuğrul mahallesinin kesişme noktasında bulunan parkın, aynı zamanda iki yakayı da birleştirmesi bekleniyor. Torbalı Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla projelendirdiği 5 yaya alt geçitlerinden birinin de millet bahçesine yapılacağı, bölgenin sadece Torbalı'nın değil, bütün İzmir'in sosyal aktivite merkezi olmasının hedeflendiği bildirildi.

Her yıl 10 ile 12 bin kişinin ilçeye göç ettiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar görmez, "Bu gelişme Ege'de başka bir ilçede yok. Çok yakında 200 bin nüfuslu bir ilçe olmayı öngörüyoruz. Projelerimizi de bu doğrultuda gerçekleştirdik. O dönem Başbakanımız olan Binali Yıldırım'dan Allah razı olsun. Bu muhteşem yerin demir yolları vagon onarım merkezi olmasına gönlü razı olmadı. Belediyemize çok büyük jest yaptı. Alan, 2018'de çok amaçlı yeşil alan olarak projelendirmek üzere belediyemize tahsis edildi. Bu arada Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'dan da büyük destek aldık. Bu alanın Torbalı açısından çok büyük önemi var; çünkü İZBAN hattının devreye girmesiyle ilçemiz ikiye ayrıldı. Vatandaşların yeşil alanlara ulaşımı zorlaştı. Biz burada örnek bir sosyal yaşam alanı oluşturduk. Torbalı ,en büyük yeşil alan projelerinden birine kavuştu. Şehircilik adına, çevre adına oldukça önemli. Çocuklarımıza güzel bir Torbalı bırakacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: İHA