İzmir'in hangi yiyeceği meşhur? Ne yenir?

'Ege'nin İncisi' olarak bilinen, Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri metropol İzmir'de ne yenir? Zeytinyağlıları, ot festivalinin gözdesi bitkileri, meşhur köftesi, isimleri gibi cisimleri de farklı olan kahvaltılıkları, deniz mahsulleri... Biz saymalara doyamadık, siz de yemelere doyamayın.

BOYOZ

İzmir'deki kahvaltıların vazgeçilmezi çıtır çıtır pofuduk börek çeşidi boyoz, genelde yanında yumurta ve pernirle tercih edilir. Diyet yapanlar için yağsız çeşidi de bulunan boyoz İzmirliler tarafından sade tercih edilse de son zamanlarda ıspanaklı, peynirli, kıymalı, patlıcanlı ve hatta çikolatalı çeşitleri de satışa çıkmıştır.

LOKMA

Yonca Evcimik'in şarkısındaki ballı lokma tatlısı... İzmir'de gördüğünüz herhangi bir caminin önünde 6-7 kişilik bir kuyruğun sonuna girerseniz bu lezzete ücretsiz ulaşabilirsiniz. Aman diyelim, bir Fatiha okumayı unutmayın.

İZMİR KÖFTE

Köfte ama İzmir köfte! Önce kızartılır, ardından sebzelerle harmanlanması için fırına atılır, İzmirlilerin kurtarıcısı, misafir sofralarının olmazsa olmazıdır.

KUMRU

Çatalla sandviç yenir mi? diye sormanıza sebep olabilecek fakat gördüğünüzde 'Bu çatalsız yenmez' diyeceğiniz bol malzemeleri ve şişkin bir fast food ürünü. İçinde karamelize kaşar, salam, sucuk, sosis, turşu, mayonez ve ketçap olan bu lezzeti tadınca her sandviçin sandviç olmadığını anlayacaksınız.

BOMBA

Kıyır kıyır, incecik hamurunun içine boca edilmiş çikolatasıyla tatlı krizlerinin vazgeçilmezidir İzmir Bomba. Vişnelisi ve karamellisi olmakla birlikte genelde çikolatalısı tercih edilir.

İZMİR TULUMU

Kahvaltı sofralarında boyoz ve gevreğe eşlik eden yegane lezzet, İzmir tulum peyniri. Kadifemsi dokusu ve tam kararında tuzuyla karpuzla da gider çayla da.

ŞEVKETİBOSTAN

Adını yapıldığı bitkiden alan bu yemek, kuzu etiyle şevketibostanın kavrulması sonucu enfes bir lezzete dönüşür.

ŞAMBALİ

Bol şerbetli, fıstıklı, tatlı mı tatlı! Her köşe başında, küçük bir arabanın içinde yer alan halka tatlının yanındaki şambali, saman kağıda sarılır da verilir , kan şekeriniz dengelenir.

ÇIĞIRTMA

Azerbaycan'da üzerine yumurta kırılarak yapılan bu yemek İzmir'de yumurtasız tercih edilir. Odun ateşinde yapılır, tadı damakta kalır.

ALAÇATI KURABİYESİ

Limonlu, sakızlı, tarçınlı, vanilyalı... Bu hafif ve lezzetli kurabiyeler beş çayınızda size eşlik ederken daha önce yediklerinizin kurabiye olmadığı ihtimalini düşüneceksiniz.

BÖRÜLCE SALATASI

Temizlemesi biraz zahmetli olan börülceleri haşlayıp üzerine zeytinyağlı, sarımsaklı ve limonlu bir sos dökerek hem sağlıklı hem leziz bir salata elde edebilirsiniz.