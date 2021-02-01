İzmir'in Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremi ardından AFAD açıklamada bulundu.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.."