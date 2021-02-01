Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 1 Şubat Pazartesi 2021Ege deprem son dakika | Deprem mi oldu? İzmir son depremlerAÖF kayıt yenileme 2021 bahar dönemi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?1 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSUGalatasaray'ın yeni transferleri Yedlin ve Mostafa Mohamed, İstanbul'a iniş yaptı!Son dakika... İzmir Karaburun'da 5,1 büyüklüğünde depremElektrik kesintisi 1 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞKHK ile ihraç edilen öğretmenler özelde çalışabilir mi?Lille Dijon maç özeti ve Yusuf Yazıcı'nın golü izleTRT Spor yayın akışı! TRT Spor'da bugün hangi maçlar var?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İzmir'in Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'in Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

İzmir'in Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremi ardından AFAD açıklamada bulundu.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.."

İzmir'in Karaburun açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT