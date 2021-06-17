İzmir'in Konak ilçesinde HDP binasına saldıran zanlının yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde HDP il binasına giren O.G. isimli şahsın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bunun dışında zanlı O.G.'nin HDP il binasında saldırıyı gerçekleştirmeden hemen önce ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtindeki bir iş hanının 2'nci katında meydana geldi. Kattaki HDP İl Başkanlığı'na gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Poyraz'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde incelemelerde bulundu.

O.G.'nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.'nin sorgusunda, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim, ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.