Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 20.20 sıralarında İzmir Seferihisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6.97 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirtildi.

AFAD'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek "Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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