İzmir'in yüksek kesimlerinde, Manisa'nın tamamında kar bekleniyor

EGE Bölgesi, yeni haftaya yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında girecek. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yarın İzmir'in doğusunda yer alan Kiraz ve Beydağ'da kar yağışı bekleniyor. Manisa'nın genelinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasında ise sıcaklıklar artacak.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün İzmir merkezde ve deniz kenarında olan ilçelerde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Buca, Karşıyaka'da Yamanlar dağı, Bornova'da Evka-3, Evka-4, Atatürk Mahallesi gibi noktalar ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde, kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. 18.00- 24.00 saatleri arasında ise yağış yok. İzmir genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Çeşme taraflarında yağmur geçişleri olacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün Manisa'da hafif bir kar yağışı söz konusu. 12.00-18.00 saatleri arasında, Manisa ile Balıkesir'in doğu taraflarında, yine Aydın ve İzmir'in de doğu (Kiraz ve Beydağ ilçelerinde) tarafından kar yağışları bekleniyor.

İZMİR'İN DOĞU İLÇELERİNDE KAR VAR

Pazartesi (yarın) ise saat 12.00-18.00 arasında İzmir'in doğusu, Aydın'ın merkez ve doğu kesimlerinde genelde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. İzmir'in yüksek yerlerinde hafif de olsa kar yağışı ihtimali bulunuyor. Ancak deniz ulaşımını etkileyecek bir fırtına söz konusu değil. Yarın daha çok İzmir'in doğu ilçeleri, Manisa'nın genelinde kar yağışları olacak. Yine İzmir merkez ve çevresinde yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Aydın'ın büyük bölümünde yağışlar var. Deniz kenarında yağmur şeklinde, Aydın merkez ve çevresinde karla karışık yağmur, kentin doğusunda ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Gündüz 4 derece ile 5 derece arasında, gece saatlerinde 1 derece ve 2 derece olan sıcaklıkların, salı günü en düşük seviyede olması bekleniyor. Salı günü gündüz sıcaklıklar 4 derece civarında olacak. Gece ise sıfıra inecek. Hafta ortasından itibaren ise soğuk ve yağışlı havanın az da olsa etkisini yitirmesi bekleniyor. Çarşamba günü öğlen saatlerine kadar bölgede soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günü ise havanın daha ılık olacağı bekleniyor. Perşembe günü gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye kadar yükselecek.

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DHA