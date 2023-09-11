İzmirli balıkçılar sezondan umutlu

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile haldeki esnafın tezgahı balık ile doldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmirli balıkçılar sezondan umutlu

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile haldeki esnafın tezgahı balık ile doldu. Balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını beklediklerini söylerken, fiyatı en uygun balık olan hamsi ve sardalya, yine halin gözdesi oldu.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte, gırgır ve trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan balıkçılar denizin bereketiyle limanlara dönüyor. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Balık Hali'ndeki tezgahlar dolup taşarken, av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatlar da daha uygun hale geldi. Balık halinde en çok rağbeti hamsi, sardalya, levrek ve çipura gibi deniz balıkları görürken, fiyatının uygun olmasından ötürü hamsi ve sardalyanın daha çok tercih edildiği kaydedildi.

Kilosu 100-120 lira aralığında

Hal esnafı Yunus İnce, hamsi ve sardalyanın en uygun fiyatlı balık olduğunu belirterek, "Balıkta bu sezon bol bir bereket bekliyoruz. Sardalya, hamsi, çipura ve levrek gibi deniz balıklarına yoğun bir rağbet var. Fiyatı en uygun balık yine sardalya ve hamsi, en pahalılar ise tekir ve barbun oluyor. Sezon daha yeni açıldığı için fiyatlarda belli bir sabit yok. Sezon açıldığı için fiyatlarda doğal olarak bir düşüş söz konusu oldu ve fiyatları gayet uygun diyebiliriz. Biz balıkları halde kasayla satıyoruz, dışarıda da perakende olarak hamsi ve sardalyanın kilosu 100-120 lira aralığında, barbun ise 250 ile bin TL arası satılıyor" dedi.

"Biraz daha yağmurların yağmasını beklememiz gerekiyor"

Yağmur yağdığında ve havanın soğuk olduğunda balık fiyatlarının daha da düşeceğini söyleyen balıkçılardan Abdullah Sağlam ise "Fiyatların daha da düşmesi için biraz daha yağmurların yağmasını beklememiz gerekiyor. Yağmur yağmadığında, hava sıcak olduğundan balıklar daha dipte oluyor ve avda balık sayısı az oluyor; bu yüzden de fiyat yüksek olabiliyor. 13-14 kilo balığın olduğu kasalarda sardalyanın kasa fiyatı 400-600 lira, hamsinin de 600-800 lira arası gidiyor. Çipura ve levrek gibi balıkların fiyatları da boyutlarına göre değişiyor. Av sezonu öncesi balık fiyatları biraz daha pahalıydı. Hamsi bu sene bol oldu" açıklamasında bulundu. Başka bir balıkçı Aydın Salman ise, "Halde daha çok çipura ve levrek satışı yoğun. Levreğin kilosu bin 200 lira civarında. Tanesi 5 kilo olan bir levreğin de kilosu 800-900 lira arası satılıyor. Şu anda fiyatlar böyle ancak hava muhalefetine göre fiyatlar da değişiklik gösterir. Hale balık çok gelirse fiyat uygun, az gelirse pahalı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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