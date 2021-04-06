İzmirli dalgıçlardan, AA'ya büyük jest! Deniz altında kutlama

Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıldönümü, İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç tarafından 9 Eylül Vapuru batığında açılan pankartla kutlandı.

Karaburun'daki bir dalış merkezinde eğitmenlik yapan Hamdullah Aras ve Remzi Yatar, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla 37 metre dip derinliğindeki 9 Eylül Vapuru batığına dalış yaptı.

DENİZ ALTINDA PANKART AÇTILAR

Denizin 30 metre altında "Anadolu Ajansı'nın 101. Kuruluş Yıldönümünü Kutlarız" pankartını açan dalgıçlardan Hamdullah Aras, dalış sonrası yaptığı açıklamada AA'nın hayatın her alanında olduğunu belirtmek üzere su altında bir pankart açmak istediklerini bildirdi.

Aras, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla ülkemize kazandırılan Anadolu Ajansı'nın objektif habercilik anlayışını takdir ediyorum. Anadolu Ajansı çalışanlarını her noktada görüyoruz. Bugün 30 metreye birlikte dalış gerçekleştirdik. Kriz ve afet bölgelerinde, savaş ve çatışma bölgelerinde de hep AA çalışanları var. Onlara üstün gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Karaburun'un dalış turizmi potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Aras, özellikle müren balıklarıyla meşhur olan bölgede nesli tükenme tehlikesi altındaki orfoz balıklarının da görülebildiğini ifade etti.

Aras, İzmir denizcilik tarihi açısından önemli yere sahip 9 Eylül ve Alaybey vapurlarına ait batıkların da dalgıçların ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı