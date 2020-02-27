İzmirli serbest muhasebeci mali müşavirler indirimli elektrik kullanabilecek

İZMİR (AA) - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin meslek mensubu, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkı elde etti.

Aydem Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, İZSMMMO, Aydem Enerji'ye bağlı elektrik tedarik şirketi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Gediz Elektrik ile indirimli elektrik işbirliğine imza attı.

İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ile Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından tanıtılan kampanya kapsamında serbest muhasebeci mali müşavirler, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli elektrik kampanyasından faydalanabilecek.

- Kampanya başvurusu 30 Haziran tarihine kadar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, İZSMMMO ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerin yararlanabileceğini kaydetti.

Sontuna, kampanya süresince serbest muhasebeci mali müşavirlere sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedelinin 12 ay boyunca sabit olarak uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kampanyadan yararlanmak isteyen serbest muhasebeci mali müşavirler, İZSMMMO’ nun SMS ve e-posta kanalı ile ileteceği başvuru formunu doldurabilir, İZSMMMO web sitesinde yer alan anlaşmalı kurumlar sayfasından veya Gediz Elektrik web sitelerindeki form üzerinden başvurabilirler. Kampanya başvurusu 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek.”

İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ise kampanyadan faydalanacak meslektaşlarının birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edeceğini belirterek, “Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma, Gediz Elektrik’e de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA