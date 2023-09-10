İzmirliler kurtuluş gününde İzmir Fuarı’na akın etti

İzmir'in kurtuluşunun 101'inci yıldönümü coşkusu 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da yaşandı. On binlerce ziyaretçi, fuara girmek için kapılarda kuyruk oluşturdu.

İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak "Gençlik" temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, spordan sanata her yaşa hitap eden etkinlikleriyle yüz binleri ağırladı. Fuarın son gününde Çim Konserleri Sahnesi'nde Haluk Levent sahnede olacak. Konser saat 21.00'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 92. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde İzmir'in 101'inci kurtuluş yıldönümünü 9 Eylül'de "Benim Naçiz Vücudum" adlı oyunu İzmirliler ile buluşturdu. Atatürk'e yapılmaya çalışılan suikast süreci etrafında genç Cumhuriyet'e karşı girişilen planları konu alan, Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in yazıp yönettiği, müziklerini Cem İdiz'in yaptığı oyun seyircilerden büyük ilgi gördü.

Mogambo Geceleri'nde ise Hüsnü Arkan sahne aldı. Hüsnü Arkan, "Kırık Hava", "Gönül Yarası", "1980", "Düşler Sokağı" gibi unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)