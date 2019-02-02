İzmirliler uzun süre sonra güneşli havanın tadını çıkardı

İZMİR'de yaklaşık bir aydır etkili olan sağanak yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler de hafta sonunu değerlendirmek için sahillere, parklara ve yeşil alanlara akın etti.

İzmir ve ilçelerinde uzun süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava ile fırtınalı günler yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışın kesilmesini ve hava sıcaklığının 17 dereceyi bulmasını fırsat bilen İzmirliler, hafta sonunu değerlendirdi. İzmirliler, Birinci Kordon başta olmak üzere sahilleri, yeşil alanları ve parkları doldurdu. Sahilde bazıları ailesiyle gezintiye çıktı, bazıları balık tuttu, kimisi ise bisiklet sürerek güzel havanın tadını çıkardı. Uzun süredir hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak için plan yaptıklarını söyleyen gençler ise çimlerin üzerinde vakit geçirdi.

Birinci Kordon'a balık tutmaya gelenlerden Kadir Kazan, "Hava güzel olunca her şey güzel oluyor. Yağış olduğunda hiç balık yoktu. Balık ancak bu aydan sonra olur. Aralık ve ocak ayında fazla balık tutamıyoruz. Yağış olunca dışarı çıkamıyoruz. Bu yüzden güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi.

İzmir dışında üniversitede okuyan ve tatilde memleketine dönen Meryem Şule Dal ise, "İzmir uzun süredir yağışlıydı, güzel havayı fırsat bilip, dışarı çıkmak istedik. Havayı güzel bulunca değerlendirdik" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte bisiklete binmek için çıkan Erdem Aytaç da, "Yaklaşık bir buçuk haftadır hava durumunu kontrol ediyorduk. Havanın güzelleşmesini bekliyordur. Uzun süredir etkili olan yağmur ve soğuk bizi zorladı. İzmirliler de alışık değil böyle havalara. Sonunda güzel ve güneşli bir havayı bulunca biz de arkadaşlarla gezip güzel İzmir'in tadını çıkararak, bisiklet sürmek istedik. Bugün Konak İskele'den başlayıp bütün sahil şeridini tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Çimlerin üzerinde vakit geçiren Ahmet Can Kural ise, "Ben İstanbul'dan kız arkadaşımı ziyarete geldim. Uzun süredir görüşemiyorduk ve bugün de güzel havayı fırsat bildiğimiz için çimlerde vakit geçirmek istedik. Kız arkadaşım güzel sanatlar fakültesine hazırlanıyor ve burada çizim yapacağız" dedi.

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DHA