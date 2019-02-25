İzmirliler, Yedi Kocalı Hürmüz oyununa akın etti

İzmir'in Konak ilçesindeki Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahnelenen Yedi Kocalı Hürmüz adlı oyun, izleyicileri adeta kırdı geçirdi. İzmirliler oyuna akın ederken, hafta sonu salon tıka basa doldu, izleyenler oyundaki esprilerle yerinde duramadı.

Çağlar İşgören'in yönetmenliğini yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu'nun fenomen oyunlarından Yedi Kocalı Hürmüz, İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. İki perdelik tarihsel komedi, İzmirlilerin adeta akınına uğradı. Oyunu izlemeye gelenler, salonu hınca hınç doldururken, salon tıka basa doldu.

Bekçi Memo rolüyle Arif Yıldırım, Hallaç rolüyle Çağrı Turnalı, berber rolüyle Emre Altıntaş, Ömer rolüyle Hüseyin Çur ve Hızır Reis rolü ile Yunus Aydın seyirci karşısına çıkarken, seyirciler oyuncuların performansı ve esprilerle hop oturup hop kalktı. Keyifli dakikaların geçirildiği oyun için şehir dışından gelenlerde oldu. Oyunun bitiminde ise oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Oyunun birinci perdesinde hikaye serilirken, Hürmüz'ün altı kocasından sonra doktora olan aşkına tanık olunuyor. İkinci perdede ise işlerin tamamen karışması üzerine Hürmüz tüm kocalarını idare etmeye çalışıyor.

"Çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz"

Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahnelenen Yedi Kocalı Hürmüz adlı oyunun, Mart ayının ilk iki haftası boyunca Cuma ve Cumartesi günleri saat 20.00'de, Pazar günleri ise saat 14.00'te Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde izlenebileceği belirtildi.

Yönetmen Çağlar İşgören de tarihsel komedi olma özelliği taşıyan oyun için İzmirlileri davet ederek, "Oyuncularımız profesyonel bir kadrodan oluşuyor. Seyircilerimizden çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Hafta sonu yoğun ilgi olduğundan, biletlerimiz tükenebiliyor. Bu nedenler izleyicilerimiz 02324418954 numaralı telefondan bilgi alabilir. Biletlerimiz gişedende satılıyor" dedi.

Kaynak: İHA