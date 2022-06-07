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  3. İzmirlilerin ağzının tadını kaçıracak haber! Gevrek ve boyoza zam geliyor!

İzmirlilerin ağzının tadını kaçıracak haber! Gevrek ve boyoza zam geliyor!

İzmirlilere üzen haber geldi. Alınan bilgilere göre, İzmir halkının çok sevdiği gevrek ve boyoza zam gelecek.

İzmirlilerin ağzının tadını kaçıracak haber! Gevrek ve boyoza zam geliyor!

İzmir'de 3,5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozunun bu hafta içerisinde zamlanarak 4 lira olması beklendiği açıklandı. İzmir'de vatandaşlar tarafından sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geleceği haberi, İzmir halkının adeta ağızlarının tadını kaçırdı.

İzmirlilerin ağzının tadını kaçıracak haber! Gevrek ve boyoza zam geliyor!

4 LİRADAN SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

Ürünlerin bu hafta içerisinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kararıyla 4 liradan satışa sunulması bekleniyor.

İzmirlilerin ağzının tadını kaçıracak haber! Gevrek ve boyoza zam geliyor!

Konuyla ilgili konuşan Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, üyelerin zam konusundaki taleplerini birliğe bildirdiklerini, birliğin kararıyla 2 ya da 3 gün içerisinde gevrek ve boyozun yeni tarife üzerinden satılacağını belirtti.

İzmirlilerin ağzının tadını kaçıracak haber! Gevrek ve boyoza zam geliyor!

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