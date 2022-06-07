İzmirlilerin ağzının tadını kaçıracak haber! Gevrek ve boyoza zam geliyor!

İzmir'de 3,5 liraya satılan meşhur İzmir gevreği ve boyozunun bu hafta içerisinde zamlanarak 4 lira olması beklendiği açıklandı. İzmir'de vatandaşlar tarafından sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geleceği haberi, İzmir halkının adeta ağızlarının tadını kaçırdı.

4 LİRADAN SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

Ürünlerin bu hafta içerisinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kararıyla 4 liradan satışa sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, üyelerin zam konusundaki taleplerini birliğe bildirdiklerini, birliğin kararıyla 2 ya da 3 gün içerisinde gevrek ve boyozun yeni tarife üzerinden satılacağını belirtti.