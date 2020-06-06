"İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran normalleşme süreci sonrası İzmir'de yaşayan vatandaşların büyük bölümünün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirterek uyardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her gün yaptığı faaliyetleri "Başkan'ın Günlüğü" ismiyle sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Soyer, burada yaptığı açıklamada, 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber İzmirli vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Maskematiklerimizden birinin Bölge İdare Mahkemesi girişinde faaliyete geçtiğini ifade eden Soyer, "Önümüzdeki hafta sıra Bayraklı Adliyesinde. Adliye çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Soyer, uyardı: "Asıl görevin bize düştüğünü gösteriyor"

İzmirlilerin büyük bölümünün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini ifade eden Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz maskeye gelmişken salgın konusuna bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Hafta sonu için devleti yönetenlerin aldığı, ardından iptal ettiği karar aslında salgının bittiğini değil önlem için asıl görevin bize düştüğünü gösteriyor. Haftalar süren kısıtlamanın ardından gelen yeni süreçte ne yazık ki İzmirlilerin büyük bölümünün hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini üzülerek görüyorum. Elbette hepimiz bu dönemde çok sıkıldık; ama kendimizin, ailemizin, hepimizin sağlığı için maske-hijyen-fiziki mesafe kurallarına uyarak yaşamamız gerekiyor; ayrıca kullanılan maskelerin sağa-sola gelişi güzel atılması toplum sağılığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor ve çevre kirliliğine neden oluyor."

Kaynak: İHA