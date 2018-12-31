İzmit atıklara sahip çıkıyor

İzmit Belediyesi'nin daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için başlattığı geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda atık yağlar, piller, kağıtlar, elektronik artıklar toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. Belsa, Alikahya hizmet binası, Kuruçeşme hizmet binası, Mevlana Kültür merkezi önü ile Yürüyüş Yoluna konulan atık toplama kumbaralarından bir haftada 100 litre atık yağ ile 50 kilogram atık pil toplandı. Kumbaraların belirli aralıklarla açılıp içinin boşaltıldığını söyleyen yetkililer, "Vatandaşlar kullanılmış yağları, pilleri bu kumbaralara bırakabilirler. Toplanan yağ ve piller çevreye zarar vermeyecek şekilde değerlendirilmektedir. Kızartmada kullandıkları bitkisel yağları lavabolardan dökmeyip kaplarda biriktirsinler. Aynı şekilde eski televizyon, bilgisayar, buzdolabı gibi elektronik atıkları ile kağıtları da çöpe atmasınlar. Ekiplerimizce bir ay içinde evlerden 3 ton elektronik atık ile 600 litre bitkisel yağ toplanmıştır" dedi.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince şehrin dört bir yanındaki ambalaj atıkları da toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor.

Kaynak: İHA