İzmit Belediyesi çalışanları, bowling turnuvasıyla stres attı

İzmit Belediyesi personeli, düzenlenen birimler arası bowling turnuvasında stres atarak, doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

İzmit Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle çalışanlarının motivasyonunu yükseltiyor. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü, belediye çalışanları arasında dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi amacıyla bowling turnuvası düzenledi. 40'ın üzerinde takımın 250'ye yakın personelin katıldığı turnuvada, çalışanlar stres atarken doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Down Kafe'de çalışan özel çocukların da kıyasıya yarıştığı turnuva öncesinde açılış konuşmasını yapan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, "Belediye çalışanları arasında dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladığımız turnuvaya katılan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz. Yoğun iş temposunun içinde sizleri mutlu ettiysek ne mutlu bize. Öyle ki tüm arkadaşlarımız arasındaki neşe ve heyecan bunun en büyük kanıtıdır. Hepinize başarılar diliyorum. Bu turnuvanın kazananı İzmit Belediyesi ailesi oldu" dedi.

Turnuva sonunda 4 takım dereceye girerken 2 personel sayı kralı, 1 personel ise sayı kraliçesi ödülünü kazandı. Dereceye giren personeller madalya ve plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA