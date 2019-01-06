İzmit Belediyesi çevre düzenleme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki çevre düzenleme ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Turgut Mahallesi'nde kaldırım, Alikahya Atatürk Mahallesi'nde de merdiven çalışması yapıldı. Turgut Mahallesi Hayat Caddesi'nde 1,4 metre genişliğinde 300 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasında 63 metreküp hazır beton kullanıldığı açıklandı. Yetkililer, Alikahya Atatürk Mahallesi Lüfer Sokak'taki 40 metrelik merdiven yapımında da 17 metreküp hazır beton kullanıldığını söylediler.

Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hasarlı hale gelen çöp konteynerleri tamir edilerek tekrar kullanışlı hale getiriliyor. Normal yeni bir konteynırın en az bin TL'ye mal olduğuna olduğuna dikkat çeken yetkililer, "İzmit'in dört bir yanında 7 binden fazla çöp konteyneri bulunuyor. Bu konteynerler bazen kullanım kaynaklı, bazen de kasıtlı olarak hasarlı hale geliyor. Ekiplerimizce hasarlı hale gelen konteynerlerin bazıları mobil ekiplerce bulundukları yerlerde, bazıları da atölyemizde tamir edilerek tekrar kullanıma sunuluyor" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA