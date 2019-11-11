İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okuttu

İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81.yılında Fevziye Camii'nde mevlit okuttu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından mevlit okutuldu. İzmit Belediyesi Başkan Vekili Necat Çakır, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İlçe Başkanı Hakan Çakar ve CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve belediye başkan yardımcısı Dilek Yalçın'ın da bulunduğu Fevziye Camii'nde okutulan mevlit sonrası vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'inde katıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz için okutulan mevlit, vatandaş tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA