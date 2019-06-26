İzmit Belediyesi hizmet aracı kiralayacak

İzmit Belediyesi Eylül ayında mevcut hizmet araçların sözleşme sürelerinin sona ermesiyle birlikte israf ve savurganlığı önlemek için araç kiralama ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı.

İzmit Belediyesi, hizmet aracı kiralamak için ihaleye çıkıyor. Belediye bünyesinde bulunan kiralık araçların Eylül ayında sözleşme sürelerinin dolması ile yeni araçların kiralanacağı açıklandı. İzmit Belediyesi'nde yapılan açıklamada Fen İşleri, Park Bahçeler, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Kırsal Hizmetler, İmar, Etüt Proje, Kültür, Ulaşım, Yapı Kontrol, Mali Hizmetler, Sosyal Destek Hizmetleri, Basın Yayın, Spor ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinde kullanılmak üzere araçların kiralanacağı belirtilirken, tasarruf amacı ile araç sayılarının düşürüleceği kaydedildi. İhaleyle yeterli sayıda kamyon, kamyonet, panelvan, kepçe, otobüs, minibüs ve pikapların kiralanacak. 102 mahallede sürdürülen hizmetler için sürücüsüz araçların kiralanacağı ihale Eylül ayı içinde gerçekleştirecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tasarruf önlemleri kapsamında bir önceki ihaleye göre birimlerde yapılan incelemeler sonucunda hizmetleri aksatmayacak şekilde araç sayısı düşürüldü. Araç kiralama ihalesinin şartlarıyla kesin tarihinin önümüzdeki günlerde belli olacağını ve meclise sunulacak.

Kaynak: İHA