İzmit Belediyesi vatandaşlar Eskişehir’e götürüyor

İzmit Belediyesi, düzenlediği kültür gezileri kapsamında İzmit halkını Eskişehir'e götürmeye devam ediyor.

İlki 14 Temmuz'da başlayan ve haftanın 7 günü gerçekleştirilen gezilere şimdiye kadar yaklaşık bin kişinin faydalandığı belirtildi. Belediyenin Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen bu gezileri 1 yıl boyunca devam edecek olup haftanın 7 günü vatandaşın hizmetine sunulacak. Eskişehir Kültür Gezisini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, özel olarak hazırlanan 45 kişilik otobüs ile İzmit mahallelerinden alınıp Eskişehir'e götürülüyor. 3,5 saat süren seyahatin ardından Eskişehir'e ulaşan ekip, rehber eşliğinde tarihi ve kültürel yerleri geziyor.

İzmit'te yaşayan vatandaşlar bu gezilere mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ya da İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat ederek yararlanabilir. Gezilecek yerler arasında Eskişehir Odunpazarı Bölgesi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Işıklar Sokak, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Beyler Sokağı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Cam Atölyesi, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Devrim Arabası, Masal Şatosu, Es Miniatürk, Kalyon Gemisi, Porsuk Çayı, Kentpark, Yapay Plaj bulunuyor.

Daha önce İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılan bu gezilere katılan Cevahir Emir, "Eskişehir, kentleşmeden, kültür-sanata örnek alınacak huzurlu bir şehir. Bizim için çok güzel ve faydalı bir gezi oldu" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA