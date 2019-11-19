İzmit Belediyesi’nin mahallerdeki spor çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi'nin mahallerdeki spor çalışmaları devem ediyor.

Mahallerdeki mevcut spor alanlarının yeterliliğinin incelenmesi ve mahalle sakinlerinden gelen taleplerin değerlendirilmesi noktasında incelemelerde bulanan İzmit Belediyesi, son olarak Malta Mahallesi'ndeki tespitlerini tamamladı.

İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü Malta Mahallesinde mevcut spor tesislerinin kontrolü ve spor salonu ihtiyacının belirlenmesi adına tespit çalışmasında bulundu. İncelemelere İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, ve Mahalle Muhtarı Bekir Boz katıldı.

Mahallelerin istek ve taleplerine daha hızlı yanıt vermek adına yerinde tespit çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, "Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in spora verdiği önemi tüm şehrimiz bilmekte. Mahallerde yaşayan vatandaşların, özellikle çocukların sporla buluşması ve kendilerini bu noktada geliştirmeleri başkanımızın öncelikli amaçları arasında. Mahallerimizden şampiyonların çıkması arzusu içerisindeyiz. Bu sebeple mahalleri tek tek dolaşıp muhtarlarımızla birlikte neler yapabilirizi konuşuyor ve bu doğrultuda planlamalarımızı yapıyoruz" dediler.

Kaynak: İHA