İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol: 65 - 87
İZMİT BELEDİYESPOR: Tan White 20, Gizem Yavuz 14, Bernice Mosby 7, Marina Bas 12, Ceyda Sinan 4, Melek Yusufoğlu, Ferda Yıldız, Nazlıcan Ölçek 4, Emel Sığırcı...
SALON: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Cemil Uygül, Mesut Öztürk
İZMİT BELEDİYESPOR: Tan White 20, Gizem Yavuz 14, Bernice Mosby 7, Marina Bas 12, Ceyda Sinan 4, Melek Yusufoğlu, Ferda Yıldız, Nazlıcan Ölçek 4, Emel Sığırcı 4, Sina Ülbe
ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 28, Astou Ndour 22, Sevgi Uzun, Lyudmyla Naumenko 9, Gökşen Fitik 9, Meltem Avcı 2, Pelin Bilgiç 3, Kim Mestdagh 6, Sera Özelçi, Şaziye İvegin 8
1'İNCİ PERİYOT: 15 - 24
DEVRE: 28 - 53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 - 70
5 FAUL ALAN: Kim Mestdagh (Çukurova Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasına lider Çukurova Basketbol, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 87-65'lik skorla mağlup ederek 12'nci maçından da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla konuk ekipten Alina Iagupova oldu.
DHA
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