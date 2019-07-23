İzmit Cuma günü sanata doyacak

Yeşil Sokak" etkinlikleri kapsamında Belsa Plaza önünde gerçekleşecek etkinlikler birlikte İzmitliler, Afife Jale'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle mini sergi ve resim çalışması ile sanata doyacak.

İzmit Belediyesi tarafından her Cuma saat 14.00-17.30 saatleri arası Belsa Hizmet binası önünde düzenlenen "Mavi-Yeşil Sokak" etkinlikleri bu Cuma anlamlı geçecek. Etkinlikler kapsamında İZMEK kursiyerlerinin mini konserlerinin yanı sıra "İzmit Unutmaz" adı altında Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla mini sergi ve fotoğraf çalışması gerçekleştirilecek. Sanatın ve sanatçının Sanat kenti İzmit sloganıyla hareket eden İzmit Belediyesi bu sanat programına tüm İzmitlileri davet etti.

Kaynak: İHA