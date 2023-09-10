İzmit Körfezi, kürekçilerin nefes kesen mücadelelerine sahne oldu

Kocaeli'de düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günü kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmit Körfezi, kürekçilerin nefes kesen mücadelelerine sahne oldu

Kocaeli'de düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günü kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 31 kulüp ve 645 sporcunun katıldığı yarışlarda kıyasıya rekabet sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın startı dün Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde verildi. Türkiye'nin dört bir yanından 31 kulüp ve 645 sporcunun katıldığı yarışmada, sporcular kupayı kaldırmak için kıyasıya mücadele sergiledi. Organizasyonda kürekçiler, 4 bin ve 6 bin metrelik parkurlarda ter döküyor. Bugün bitecek müsabakaların ardından başarılı olan kulüp ve sporculara ödülleri takdim edilecek. Şehrin yoğunluğundan kaçarak Sekapark sahile gelen vatandaşlar ise doyasıya yarışların tadını çıkardı.

"Bugün iki tane altın madalya kazandım"

Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası Tek Çifte 6'ncısı Senay Yılmaz, "Bugün ikinci yarışımdı. İlk yarışım 6 bin metrede mix iki çifte yarıştım. Bu aynı takımdan bir erkek ve bir kadın sporcunun yarıştığı bir yarış, onda şampiyon olduk. İkinci yarışımda yine şampiyon oldum. Bu sefer de Tek Çifte bunu gerçekleştirdim. Bugün iki tane altın madalya kazandım. Henüz resmi sonuçlar açıklanmadı ama takıma da, takım şampiyonluğu getirdim" dedi.

"Uzun mesafe ama bizde ona göre antrenman yapıyoruz"

Güç, kuvvet ve dayanıklılığın bir arda olması gerektiğini bir belirten yarışmacı Sevtun Algan Sofyalı ise "Bugün iki müsabakada yarıştım. Büyük Kadınlar Dört Çifte ve Büyük Kadınlar Tek Çifte. Dört Çifte yarışı sabah erken saatlerdeydi, 6 kilometreydi o zaman su biraz daha durgundu. Tek Çifte yarışında hava ve su koşulları çetrefilli olduğu için 4 bin metreye düşürdüler. Genel olarak iyi bir yarıştı tabii ki zor uzun mesafe ama bizde ona göre antrenman yapıyoruz. Yarışlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 5 yıldır kürek çekiyorum, daha öncede salon küreği çekiyordum. Körfez Kupasında burada yine yarışmıştım, şimdi de ikinci kez yarışıyorum çok keyifli bir yer, umarım bir sonraki yarışlarda da yine geliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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