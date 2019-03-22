İzmit Körfezi'nden 1 yılda 400 ton çöp toplandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ) tarafından deniz yüzeyi temizleme tekneleriyle İzmit Körfezi'nden son 1 yılda 400 ton çöp toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İZAYDAŞ'ın İzmit Körfezi'nin temiz kalması için gemi atıkları alımı faaliyetlerini yürütmeye devam ettiği belirtildi.

İZAYDAŞ'ın körfezin korunması ve temizliği için filosuna kattığı 4 deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile son bir yılda 400 ton çöp topladığı ifade edilen açıklamada, İzmit Körfezi'ne giren gemilerin atıklarını toplama işini, 2 atık alım gemisiyle başarıyla yürüten İZAYDAŞ'ın, 3 bin 340 gemiye fiilen atık alım hizmetiyle 13 bin 646,71 metreküp atık toplayarak körfezin temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağladığı bildirildi.

İZAYDAŞ'ın Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kontrolünde, İzmit Körfezi'nde oluşabilecek fiziksel kirliliğin önüne geçtiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İZAYDAŞ deniz yüzeyinde bulunan evsel yüzer katı atıkların toplanması, doğal çöp sayılabilecek ağaç dalları, yapraklar gibi çöplerin, sızıntı ve kimyasal yayılma yapmayan endüstriyel katı atıkları topluyor. Bu kapsamda dört deniz yüzeyi temizleme teknesi ve kontrol botu ile İzmit Körfezi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Körfezde oluşabilecek herhangi bir çevre kazası sonucu ortaya çıkan kirliliğe erken müdahale ve temizlik çalışmaları da yapabilmek için İZAYDAŞ, Acil Müdahale Yetki Belgesi alma çalışmalarını yürütüyor. İZAYDAŞ, mevcut protokolü olduğu 42 limana acil müdahale konusunda da hizmet vermeyi planlıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Körfezi'nin temizliğine çok büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir. Gemilerden denize bırakılan sintinelerin artık tarih oldu. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca 'deniz süpürgesi' adını verdiğimiz araçlarımızla deniz üzerindeki pislikleri temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA