İzmit’in yeni temizlik araçları geldi

İzmit Belediyesi tarafından kiralanan yeni temizlik araçları, belediye hizmet binası önüne gelerek çalışanlara teslim edildi.

İzmit Belediyesinde temizlik araçları yenilendi. Merkez Bankası önünden toplu bir şekilde hareket ederek İzmit Belediyesi hizmet binasının önüne geldi. Burada yeni araçlarını teslim alan temizlik işçileri, iş başı yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettikten sonra iş başı yaptı. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz katıldı. Araçların teslim edildiği işçilere seslenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Cumartesi günleri hepiniz mesai yapıyorsunuz. Ekonomiyi düzenlediğimiz de, israfı engellediğimizde hakkınız olanı size vereceğiz. Hepiniz cumartesi günü çalışıyorsunuz, yeni personeller alınca sizlerin işlerini kolaylaştıracağız" dedi.

"Tasarruf yapa yapa size hakkınız olanı vereceğiz" ifadelerine yer veren Hürriyet, "Yeni ihaleye 4 milyon daha ucuza yaptık. Bu şekilde yaptığımız tasarruflar ile sizlerin hakkı verilecek. Çöp işi önemli. Sizden ricam işinizi önemseyerek yapmaya devam etmeniz. Sizi anlıyorum. Hakkınızı vermek için çabalıyorum. Düzeltmek bizim elimizde. Baya tasarruf ettik. Herkese hakkı olanı ben vereceğim. Cumartesi gününü çalışma olayını da müdürümüz organize ediyor. Dönüşümlü bir şekilde yapılacak. Ben de dahil olmak üzere maaşımızı vatandaştan alıyoruz. İzmit ve yeni araçlar size emanet" diye konuştu.

Kaynak: İHA