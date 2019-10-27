İzmitli çocuklardan Cumhuriyet konseri

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan öğrenciler, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi'nin katkılarıyla Sabancı Kültür Merkezi'nde sergi ve konser gerçekleştirildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çocuk Kulübü'nün gerçekleştirdiği "Cumhuriyet" konserine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ÇYDD Kocaeli Şubesi Başkanı Meral Dönmez, ÇYDD geçmiş dönem başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, dernek yönetimi, üyeleri ve veliler katıldı. Konserin sonunda sahneye davet edilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çocukların seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Serginin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi Çocuk Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verdi. 23 öğrenciden oluşan müzik topluluğu keman, flüt, bağlama ve gitar enstrümanlarıyla ritim gösterisi gerçekleştirdi. Çocukların performansı izleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: İHA