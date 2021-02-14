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  3. İzmit'te 1 haftada 6 intihar vakası! Bir genç daha kendini iple asarak yaşamını sonlandırdı

İzmit'te 1 haftada 6 intihar vakası! Bir genç daha kendini iple asarak yaşamını sonlandırdı

İzmit'in Kozluk Mahallesinde yaşayan ve psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen bir genç kendini iple asarak yaşamını sonlandırdı.

İzmit'te 1 haftada 6 intihar vakası! Bir genç daha kendini iple asarak yaşamını sonlandırdı

Kocaeli İzmit'te bir intihar vakası daha yaşandı. Kentte son 7 gün içinde tam tamına 6 genç intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Olay, İzmit'in Kozluk Mahallesi'ndeki Şehit Er Tezcan Sürek Sokak üzerindeki Tiner Apartmanı'nda meydana geldi.

5. kat adresinde babası ile birlikte ikamet eden 23 yaşındaki Mustafa Özyıldız, kendini iple asarak yaşamını sonlandırdı. Oğlunu odada asılı gören babası şok geçirdi.

Özyıldız’ın babası durumu  sağlık ekiplerine  haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özyıldız, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi duran Mustafa Özyıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Özyıldız’ın bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

İzmit'te 1 haftada 7 intihar vakası!

7 GÜNDE 6 İNTİHAR

Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak (28) İzmit’te bir üst geçitten  atlayarak yaşamına son verdi. Körfez’de inşaattan atlayan Ünal Çetinkaya 25 yaşındaydı. 25 yaşındaki Ahmet Tarı Gölcük’te elektrik direğine kendini astı. Gebze’de kendini tavana asan Samet Özer 32 yaşındaydı. İzmit Yeşilova Mahallesinde 28 yaşındaki Kadir Gündüz kendini barakada asarak yaşamına son verdi. 

İzmit'te 1 haftada 7 intihar vakası!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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