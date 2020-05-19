İzmit’te 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

İzmit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu hazırlanan özel tır ve onlarca araçlık dört ayrı kortejle kent sokaklarına taşıdı.

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini, kentin dört bir yanında vatandaşlarla birlikte kutladı. Dün kırsal mahallelerde düzenlediği etkinliklerle 19 Mayıs Bayramı coşkusunu başlatan İzmit Belediyesi, bugün de kent merkezi ve tüm mahallelerde çeşitli gösteriler düzenleyerek bayram coşkusunu tüm İzmit'e yaşattı. Bayrama özel olarak hazırlanan tır ve bayraklarla süslenen araçlar, dört ayrı kol halinde mahalleleri dolaşarak, coşkuyu balkonlara taşıdı.

19 Mayıs için özel olarak hazırlanan tır ve bayraklarla süslenen İzmit Belediyesi araçları, Merkez Bankası önünden kortej oluşturarak yola çıktı. 19 Mayıs tırı üzerinden "41 Bando'nun şarkılarıyla eşlik ettiği kortej, ardından dört ayrı kola ayrılarak tüm mahalle ve sokakları baştan sona dolaştı. Kentin dört bir yanına dağılan İzmit Belediyesi ekipleri, pencere ve balkonlardan eşlik eden vatandaşların katılımıyla marşlar ve şarkılar söyleyerek, tüm kente bayram havası yaşattı.

İzmit Belediyesi, salgın sürecinde iş yapamadığı için zor durumda olan İzmitli müzisyenleri de kutlamalara dahil ederek, müzisyenlere de destek verdi. Mahalle sakinleri, İzmitli müzisyenlerin de katılımıyla çalınan marşlar ve şarkılarla 19 Mayıs ruhunu evlerinde doyasıya yaşadı. İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu'nun her yöreye özgü gerçekleştirdiği halk dansları ise, gösterileri evlerinden izleyen İzmitlilerce büyük beğeni topladı. Zaman zaman duraklayan kortejde araçtan inen topluluk üyeleri, muhteşem dans gösterileri ile vatandaşların yüzlerini güldürdü.

19 Mayıs etkinliklerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katılarak, bayram coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Kutlama programında vatandaşların coşkusunu görmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Hürriyet, "23 Nisan Kortejimizde tırımızın geniş olması nedeniyle ara sokaklara girememiştik. Birçok çocuğumuzun boynu bükük kalmıştı. Bu bayram onları üzmemek için 4 ayrı kortej oluşturduk. Tırın üzerinde milletimizin coşkusunu canlı canlı görmek harikaydı. Bir mahallede Zeybek, bir mahallede Karadeniz, diğer birinde göçmen havaları vardı. 7 renk Anadolu dedik. Bu bayram daha renkliydi. Her mahallede ayrı bir renk ve güzellik vardı. Ve bu bayram daha çok çocuğumuzun yüzünü güldürdük" dedi.

Akşam saatlerine kadar süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı etkinlikleri, Başkan Hürriyet'in de katılımıyla son olarak Cumhuriyet Parkındaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu. İki gün boyunca İzmit'i baştan sona dolaşan İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Başkan Hürriyet, personelin ve vatandaşların Kadir Gecesini de kutladı.

Kaynak: İHA