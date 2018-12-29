İzmit’te 23 konak yapıldı

İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan'ın talimatıyla 10 yıl içerisinde 23 konak yapıldı.

İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın göreve geldiği 10 yıl içinde başlatılan konak seferberliği ile sadece şehir merkezindeki mahallelerde değil köylerde de konaklar yapıldı. Türk mimarisine göre yapılan konakların bulundukları yerlere ayrı bir değer kattığını belirten Başkan Doğan, "Göreve geldiğimizde, İzmit halkı konaklara layıktır diyerek bir proje başlattık. İçinde muhtarlık birimi, sağlık birimi, fitness salonu,PTT, İZMEK kursları, etüt sınıfları, emekli evleri, çok amaçlı salonlar gibi her yaştan vatandaşımıza hizmet edecek olan bu yerlerin mimari yapısına da ayrı bir önem verdik. Bu gün sadece mahallelerde değil, köylerimizde de bu konaklarımızdan bulunuyor. Bizim insanımızın, her şeyin en iyisini, en güzelini hak ettiğine inanıyoruz" dedi.

İzmit'in mahalle ve köylerinde şimdiye kadar 23 adet konak yapıldı. Yapımı devam eden Gedikli ve Sekbanlı Köyleri ve Yeşilova Mahallesindeki konaklarla birlikte yapılan çalışmalar ile kısa zaman içerisinde konak sayısı 26'yı bulacak.

Kaynak: İHA