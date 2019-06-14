İzmit’te 4 milyon metrekare alan tırpandan geçirildi

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından 4 milyon metrekarelik yeşil alanda tırpan çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce başlatılan uzayan ot kesim işlemi devam ediyor. Yeşil alanlarda uzayan otların kesimi için çalışmalarını sürdüren ekipler, park, yeşil alanlarda yol kenarlarındaki otlara anında müdahale ediyor. 24 kişilik bir ekiple gerçekleşen ve mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda devam eden çalışmalarda çalışmada şimdiye kadar 4 milyon metrekare alanda tırpanlama yapıldı. Parklar, yeşil alanlar, yol kenarları, mesire alanları, ibadethaneler, kamu binaları, okullar ve dernek binalarının olduğu yerlerdeki çalışmalar ise hazırlanan program çerçevesinde devam ediyor.

Kaynak: İHA