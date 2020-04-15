İzmit’te 8 katlı apartman karantinaya alındı

İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 8 katlı apartman, tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İzmit'e bağlı Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanda oturan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 8 katlı apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.

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Kaynak: DHA