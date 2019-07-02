İzmit’te ayda 600 ton kağıt toplanıyor

İzmit'te ayda ortalama 600 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşümünün sağlandığı açıklandı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ambalaj atıkları 7 araç 20 personel ile düzenli şekilde toplanıyor. Belediye yetkilileri, atıkların gece gündüz toplandığını belirterek, " Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ambalaj atıkları geceleri, diğer yerlerde ise gündüz toplanıyor. Şehrimizin 3 bin 750 noktasından ve 600 konteynerden toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümü sağlanarak hem binlerce ağacın kesilmesi önleniyor, hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlanmaktadır" dediler.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan onay ile İzmit'te Ambalaj Atıkları Yönetim Planı uygulandığını da ifade ederek, "Yönetmeliklere göre alış veriş merkezileri başta olmak üzere işyerleri ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine vermekle yükümlüdür. Ancak sokak toplayıcısı diye tabir edilen ve bazı işyerlerinden izinsiz olarak atık toplayan şahıslar bulunuyor. Özellikle çarşı merkezde izinsiz ve lisanssız toplama yapan şahıslara Çevre Koruma ve Zabıta ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bu sayede ambalaj atıklarının kayıtsız toplanmasının da önüne geçiliyor. İşyerlerinden de ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine vermelerini istiyoruz. Aksi halde kendilerine Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanununa göre idari yaptırım uygulanılacaktır" ifadelerini kulandılar.

Kaynak: İHA