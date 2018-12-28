İzmit’te bal günleri bitiyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlen Bal Günleri etkinliği sona eriyor.

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Bal Günleri etkinliği düzenleniyor. Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikte 24 üretici bal ve bal ürünlerini sergileyip satıyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve bu sene üçüncüsü düzenlenen etkinliğin açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli İli Arı Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Hüseyin Yılmaz ile bal üreticileri katıldı.

Etkinliğin ayrı bir önem taşıdığını belirten İzmit Belediyesi Başkan Doğan, "Sanayi kenti olarak bilinen şehrimizin çok farklı özellikleri ve kaynakları da var. Bunlardan bir tanesi de ballarımızdır. Sanayi kentinde böyle bir etkinliğin yapılması ayrı bir anlam taşımakta. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla her alanda tarımsal üretime destek veriyoruz. Arıcılık da bunlardan birisi. Arıcılık kursları açıyoruz, malzemelerinin desteğini veriyoruz. Olayın sağlık boyutuna baktığımız zaman, ballarımız hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Balın önemini tartışamayız. Keşke daha çok üretilebilse, maliyetleri düşük olabilse ve daha çok tüketilebilse. Dünyadaki en iyi reçel, kakaolu bir ürün, dünyanın en düşük kaliteli balıyla mukayese bile edilemez. Sağlık açısından mükemmel bir gıda. Aynı zamanda bir sektör. Biz de bu sektöre destek vermek için bal günleri düzenleyerek arıcılarımızla vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Burada en çok dikkat etmemiz gereken konu bal taklitlerinden, düşük kaliteli ballardan vatandaşlarımızı korumaktır. Gerçek ürünle, direk üreticiyle, tüketiciyle üretici arasında bağı oluşturmaktır. Birliğimiz bu görevi en güzel şekilde yapıyor, biz de destek veriyoruz. Günlerimiz, yeni yılımız bal gibi olsun. Arı gibi çalışalım, arı gibi üretelim, bal gibi bir yaşamımız olsun" dedi.

Kaynak: İHA