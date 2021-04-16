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  3. İzmit'te belediye personeli bulduğu 5 bin TL'yi sahibine verdi

İzmit'te belediye personeli bulduğu 5 bin TL'yi sahibine verdi

İzmit Belediyesi personeli Burhan Sayan hizmet binasında bulduğu 5 bin TL'yi sahibine teslim etti.

İzmit'te belediye personeli bulduğu 5 bin TL'yi sahibine verdi

Edinilen bilgiye göre işlemleri için İzmit Belediyesine gelen Hasan K., tamamlanan işlemleri sonrasında belediye binasından ayrıldı. Üzerinde bulunan 5 bin TL'yi düşürdüğünü fark eden Hasan K. bir süre sonra belediye binasına geri döndü. Belsa Plaza'daki hizmet binasına gelen Hasan K.'nin parasını düşürdüğünü söyleyerek yardım istediği belediye personeli ise Burhan Sayan adlı personel tarafından bulunan 5 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Parasını bulduğu için çok mutlu olan vatandaş, parayı bulan ve koruyan belediye personeline teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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