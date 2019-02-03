İzmit’te bin 901 kişiye tapu

İzmit Belediyesi tarafından 3 bölgede başlatılan şuyulandırma çalışması tamamlandı.

İzmit Belediyesi'nin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 2018 yılı içinde Alikahya Küçük Sanayi 31 numaralı uygulama bölgesi, Yenişehir Mahallesi 37 numaralı uygulama bölgesi ile Deretepe Mahallesi 38 numaralı uygulama bölgesinde şuyulandırma çalışması başlatılmıştı. 3 bölgede 88 hektarlık alanda başlatılan şuyulandırma çalışmasının tamamlandığını söyleyen yetkililer, "Çalışma ile 1364 adet imar parseli oluşturularak toplam 1901 hak sahibine tapuları dağıtılmıştır" dedi. Şuyulandırma çalışmaları sonrasında bin 901 kişiye tapu verildi.

Kaynak: İHA