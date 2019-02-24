İzmit’te ceviz yetiştiriciliği eğitimi verildi

İzmit Belediyesi'nin köylerde sürdürdüğü Tarım ve Hayvancılık konularında bilinçlendirme eğitimlerine devam etmektedir.

Belediyenin kırsal hizmetler müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında son olarak, ceviz yetiştiriciliği ve aşı teknikleri konusunda eğitim düzenledi. İzmit Belediyesi kırsal kesimde yetiştiricilik eğitimlerine devam ediyor. Önce Modern Hayvan Pazarında teorik olarak verilen eğitimin ardından Tarımsal Uygulama Bahçesine geçilerek uygulamalı olarak budama ve aşı teknikleri gösterildi. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Dr. Erdal Orman tarafından verilen eğitime katılım yoğun oldu.

Kocaeli genelinden çok sayıda vatandaşın katıldığı eğitimde hem teorik hem de pratikte alınan eğitimlerle daha fazla ve daha kaliteli ceviz yetiştiriciliğinin püf noktaları öğretildi. Kendilerine bu hizmeti veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür eden katılımcılar, "Belediyemiz tarafından verilen bu eğitimler sayesinde dedelerimizden kalma üretim tekniklerinin yerini modern tarım tekniklerine bırakıyoruz. Hem teknik hem de teorik olarak verilen bu eğitimler bizim için büyük şans" dedi.

Kaynak: İHA