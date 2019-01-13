İzmit’te çevre çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce Tüysüzler'de asfalt, Alikahya'da parke, Kocatepe'de beton yol, Cedit Mahallesi'nde de harabe yapı yıkımı yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tüysüzler Mahallesi Ağcalar Sokak'taki çalışmada önce yeni açılan yola 210 ton pmt malzemesi sererek zemin düzlemesi yaptılar. Zemini sağlamlaştırılan sokak daha sonra 305 ton mazleme kullanılarak baştan sona asfaltla kaplandı.

Ekipler daha sonra Alikahya Atatürk Mahallesi'nde parke çalışması yaptı. Çaykara Sokakta'ki çalışmada 940 metrekare parke, 3 bin 500 metre de bordür kullanıldı. Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Piroğlu Sokak'taki 950 metrekare beton yol çalışmasında da 143 metreküp hazır beton kullanıldığını söyleyen yetkililer, Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'nde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan metruk yapının yıkılarak bölgedeki 600 ton hafriyatın kaldırıldığını da ifade ettiler.

Öte yandan çevre temizliğine önem veren İzmit Belediyesi çöp toplama işlerini da aksatmadı. İzmit'te bir yıl içinde 125 bin 860 ton çöp toplandığı açıklandı. Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, günde ortalama 345 ton çöp toplanıyor. Yetkililer, 51 mahalle 50 köyde evsel atıkların düzenli şekilde toplandığını belirterek, "Her gün 26'sı gündüz 9'u da gece olmak üzere 36 araç ve 100'den fazla personel ile 34 mahallede her gün diğer mahallerde de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerdeki çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Tüysüzler'de asfalt, Alikahya'da parke, Kocatepe'de beton yol, Cedit Mahallesi'nde de harabe yapı yıkımı yapıldı. Belirli aralıklarla evsel atıklar aksatılmadan toplanmaktadır" dediler.

Kaynak: İHA